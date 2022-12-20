Нижегородки вышили образ Ярмарки

Площадь карты — 21 квадратный метр, а общий вес вышивки — 50 килограммов.

Также нижегородки создали дополнительную работу в старинной технике строчевой вышивки «по выдергу». Ее представили в отдельной экспозиции изделий мастеров из 89 регионов России.





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Фото: архив пресс-служб