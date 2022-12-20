Нижегородки вышили образ Ярмарки

Регион представили во Всероссийском проекте «Вышитая карта России». В течение десяти месяцев мастера из разных регионов создавали самую большую рукотворную карту России. Среди них и нижегородки — мастера предприятия НХП «Гипюр» Наталья Харламова, Ольга Поклонская и Надежда Наумова
Площадь карты — 21 квадратный метр, а общий вес вышивки — 50 килограммов.
Также нижегородки создали дополнительную работу в старинной технике строчевой вышивки «по выдергу». Ее представили в отдельной экспозиции изделий мастеров из 89 регионов России.
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Фото: архив пресс-служб
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