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Нижегородки вышили образ Ярмарки

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Регион представили во Всероссийском проекте «Вышитая карта России». В течение десяти месяцев мастера из разных регионов создавали самую большую рукотворную карту России. Среди них и нижегородки — мастера предприятия НХП «Гипюр» Наталья Харламова, Ольга Поклонская и Надежда Наумова

 

Площадь карты — 21 квадратный метр, а общий вес вышивки — 50 килограммов.

Также нижегородки создали дополнительную работу в старинной технике строчевой вышивки «по выдергу». Ее представили в отдельной экспозиции изделий мастеров из 89 регионов России.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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