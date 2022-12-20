Погружаемся в философию в «Рекорде»

Центр «Рекорд» завершает 2022 год двумя лекториями по классической философии.
Программа:
- 21 декабря — лекция «Маркс и марксизм в контексте европейской философии». На ней последний директор музея Маркса и Энгельса — Василий Кузнецов расскажет, можно ли считать Маркса традиционным философом
- 25 декабря — лекция «Все о Гегеле». Профессор РГГУ Иван Курилович ответит на вопрос: почему Гегель считается самым противоречивым философом, а его философия опасна как для консерваторов, так и для адептов бурного прогресса
Послушать их можно бесплатно по регистрации.
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