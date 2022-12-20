Новогодние трамваи вышли на нижегородские маршруты

Праздничные вагоны будут ходить по трем маршрутам:

№ 2 «Городское кольцо»

№ 3 «Московский вокзал — Парк Дубки»

№ 8 «Гнилицы — Игарская»

Праздничное настроение создают мишура, флажки с рисунками в стиле старых советских открыток и новогодняя ненавязчивая музыка.

Управляют праздничными трамваями Деды Морозы, а билеты продают Снегурочки.

Проезд в таком вагоне стоит столько же, сколько и в обычном. Праздничные трамваи будут радовать нижегородцев до середины января.





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Фото: Сайт ИА «В Городе N»