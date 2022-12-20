Новогодние трамваи вышли на нижегородские маршруты

На этой неделе три новогодних трамвая вышли на маршруты в столицы Приволжья. Украшенные гирляндами вагоны можно встретить в верхней и в нижней части города.
Праздничные вагоны будут ходить по трем маршрутам:
- № 2 «Городское кольцо»
- № 3 «Московский вокзал — Парк Дубки»
- № 8 «Гнилицы — Игарская»
Праздничное настроение создают мишура, флажки с рисунками в стиле старых советских открыток и новогодняя ненавязчивая музыка.
Управляют праздничными трамваями Деды Морозы, а билеты продают Снегурочки.
Проезд в таком вагоне стоит столько же, сколько и в обычном. Праздничные трамваи будут радовать нижегородцев до середины января.
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Фото: Сайт ИА «В Городе N»
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