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Новогодние трамваи вышли на нижегородские маршруты

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На этой неделе три новогодних трамвая вышли на маршруты в столицы Приволжья. Украшенные гирляндами вагоны можно встретить в верхней и в нижней части города.

 

Праздничные вагоны будут ходить по трем маршрутам:

  • № 2 «Городское кольцо»
  • № 3 «Московский вокзал — Парк Дубки»
  • № 8 «Гнилицы — Игарская»

Праздничное настроение создают мишура, флажки с рисунками в стиле старых советских открыток и новогодняя ненавязчивая музыка.

Управляют праздничными трамваями Деды Морозы, а билеты продают Снегурочки.

Проезд в таком вагоне стоит столько же, сколько и в обычном. Праздничные трамваи будут радовать нижегородцев до середины января.


 

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Фото: Сайт ИА «В Городе N»

 

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