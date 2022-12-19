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«Огни и звезды» в «9Б»

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Галерея 9Б приглашает на открытие проекта «Огни и звезды» 22 декабря. На выставке покажут графические работы трех идейно близких нижегородских художников — Анны Лагеда, Ольги Лагеда и Михаила Дуцева. Проект был вдохновлен сценой из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», которая известна по стихотворению «Свеча горела».

 

Они фокусируются на русской пейзажной традиции, пленерной практике и лирическом изображении повседневности. Графику дополнят объемные объекты Ольги Лагеда, а также керамика Дарьи Корюкаловой и Софии Погудиной.

Выставка построена как визуальное эссе, где центральным образом стал дом, застигнутый метелью в праздничный вечер.

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