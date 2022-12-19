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26 платных парковок заработают в Нижнем

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Сразу 26 парковочных зон в центре Нижнего заработают с 19 декабря. Там начнут применять штрафы к водителям, не оплатившим стоянку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 

В список вошли следующие номера парковочных зон:

  • улица Алексеевская (от улицы Пискунова до улицы Октябрьской)
  • улица Алексеевская (от улицы Октябрьская до улицы Звездинка)
  • улица Алексеевская (у дома 26)
  • улица Арзамасская
  • улица Большая Печерская (от улицы Пискунова до площади Сенной)
  • улица Гоголя (от улицы М. Покровская до улицы Нижегородская)
  • улица Горького (от дома 148 до дома 140)
  • улица Грузинская (от улицы Б.Покровская до улицы Ошарская)
  • улица Грузинская (от улицы Б.Покровская до улицы Ошарская)
  • улица Добролюбова (дом 5, до Зеленского съезда)
  • улица Добролюбова (улица Октябрьская, от Зеленского съезда до улицы Б.Покровская)
  • Зеленский съезд (четная сторона)
  • улица Ильинская (от улицы Добролюбова до улицы Красносельской)
  • улица Короленко (от улицы Славянская до улицы Новой)
  • улица Кулибина (от улицы Белинского до улицы Тимирязева)
  • улица Минина (от улицы Пискунова (дом 7) до площади Сенной (до дома 49)
  • улица Октябрьская (от улицы Варварская до улицы Ошарская)
  • улица Октябрьская (от улицы Ошарская до улицы Алексеевская)
  • улица Октябрьская (от улицы Алексеевская до улицы Б. Покровская)
  • Окский съезд (от дома 2 до дома 4)
  • улица Пушкина (от улицы Тимирязева до улицы Белинского)
  • улица Сергиевская (от улицы Ильинская до улицы Добролюбова)
  • улица Студеная (от улицы Белинского до улицы М. Горького)
  • улица Ульянова (от улицы Пискунова до улицы Нестерова)
  • улица Ульянова (от улицы Нестерова до улицы Семашко)
  • улица Ульянова (от улицы Семашко до улицы Провиантской)


 

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Фото: unsplash



 

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