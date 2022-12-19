26 платных парковок заработают в Нижнем

Сразу 26 парковочных зон в центре Нижнего заработают с 19 декабря. Там начнут применять штрафы к водителям, не оплатившим стоянку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В список вошли следующие номера парковочных зон:
- улица Алексеевская (от улицы Пискунова до улицы Октябрьской)
- улица Алексеевская (от улицы Октябрьская до улицы Звездинка)
- улица Алексеевская (у дома 26)
- улица Арзамасская
- улица Большая Печерская (от улицы Пискунова до площади Сенной)
- улица Гоголя (от улицы М. Покровская до улицы Нижегородская)
- улица Горького (от дома 148 до дома 140)
- улица Грузинская (от улицы Б.Покровская до улицы Ошарская)
- улица Грузинская (от улицы Б.Покровская до улицы Ошарская)
- улица Добролюбова (дом 5, до Зеленского съезда)
- улица Добролюбова (улица Октябрьская, от Зеленского съезда до улицы Б.Покровская)
- Зеленский съезд (четная сторона)
- улица Ильинская (от улицы Добролюбова до улицы Красносельской)
- улица Короленко (от улицы Славянская до улицы Новой)
- улица Кулибина (от улицы Белинского до улицы Тимирязева)
- улица Минина (от улицы Пискунова (дом 7) до площади Сенной (до дома 49)
- улица Октябрьская (от улицы Варварская до улицы Ошарская)
- улица Октябрьская (от улицы Ошарская до улицы Алексеевская)
- улица Октябрьская (от улицы Алексеевская до улицы Б. Покровская)
- Окский съезд (от дома 2 до дома 4)
- улица Пушкина (от улицы Тимирязева до улицы Белинского)
- улица Сергиевская (от улицы Ильинская до улицы Добролюбова)
- улица Студеная (от улицы Белинского до улицы М. Горького)
- улица Ульянова (от улицы Пискунова до улицы Нестерова)
- улица Ульянова (от улицы Нестерова до улицы Семашко)
- улица Ульянова (от улицы Семашко до улицы Провиантской)
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Фото: unsplash
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