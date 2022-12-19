Более 600 машин убирали Нижний в выходные

На уборке остановок, общественных пространств и дворов занято почти четыре тысячи дворников и дорожных рабочих.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в выходные достигала 39 сантиметров. Это на 150-200% выше нормы.

Ранее глава города призвал водителей воздержаться от поездок по городу, а если есть необходимость воспользоваться личным транспортом, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В связи со сложными метеоусловиями время доезда скорой помощи на вызов увеличилось на 7%.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash



