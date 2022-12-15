Готов эскизный проект реконструкции ТЮЗа

Архсовет одобрил проект реконструкции ТЮЗа на улице Максима Горького. Протокол опубликован на сайте регионального минграда.
Эскизы разработало архитектурное бюро «АСГАРД» по заказу «Дирекции по строительству». Эксперты рекомендовали принять его за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее в 2019 году контракт заключали с компанией ООО «СБС Групп», но проект не прошел госэскпертизу. Руководство ТЮЗа подало иск в арбитражный суд, требуя взыскать с компании 4,6 миллиона рублей. Представители «СБС Групп» отметили, что техническое задание не соответствовало истинному состоянию объекта, из-за чего госэкспертиза и дала отрицательное заключение.
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Фото: архитектурное бюро «АСГАРД»
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