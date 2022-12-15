Готов эскизный проект реконструкции ТЮЗа

Эскизы разработало архитектурное бюро «АСГАРД» по заказу «Дирекции по строительству». Эксперты рекомендовали принять его за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее в 2019 году контракт заключали с компанией ООО «СБС Групп», но проект не прошел госэскпертизу. Руководство ТЮЗа подало иск в арбитражный суд, требуя взыскать с компании 4,6 миллиона рублей. Представители «СБС Групп» отметили, что техническое задание не соответствовало истинному состоянию объекта, из-за чего госэкспертиза и дала отрицательное заключение.





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Фото: архитектурное бюро «АСГАРД»



