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Локалс-маркет в Доме архитектора

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В Доме архитектора пройдет предновогодний гараж-сейл. 24 декабря с 13:00 до 19:00 будет работать несколько зон.

 

В программе:

  • Garage Sale от стилистов, комиссионок и винтажных проектов — пространство с перьями, блестками, шубами, платьями
  • традиционный фэшн-маркет, из которого вырос ЛОКАЛС, — от локальных дизайнеров и брендов одежды
  • Gifts and Crafts — зона с подарками, изделиями ручной работы, предметами интерьера, украшениями, керамикой, органической косметикой и так далее — от местных мастеров

Вход свободный. Адрес: Верхне-Волжская набережная, 2.

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