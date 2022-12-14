Локалс-маркет в Доме архитектора

В Доме архитектора пройдет предновогодний гараж-сейл. 24 декабря с 13:00 до 19:00 будет работать несколько зон.
В программе:
- Garage Sale от стилистов, комиссионок и винтажных проектов — пространство с перьями, блестками, шубами, платьями
- традиционный фэшн-маркет, из которого вырос ЛОКАЛС, — от локальных дизайнеров и брендов одежды
- Gifts and Crafts — зона с подарками, изделиями ручной работы, предметами интерьера, украшениями, керамикой, органической косметикой и так далее — от местных мастеров
Вход свободный. Адрес: Верхне-Волжская набережная, 2.
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