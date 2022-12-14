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Стала известна, стоимость проекта реставрации «Орленка»

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Проект реставрации нижегородского кинотеатра «Орленок» стоит 2,6 миллиона рублей. Документы опубликованы на портале госзакупок.

 

Дом на Большой Покровской признан объектом культурного наследия регионального значения.

Начальная цена контракта составляла 3,884 миллиона рублей. Победитель аукциона предложил выполнить работы за сумму на 1,32 миллиона рублей меньше.

Подрядчик разработает проектную документацию по сохранению ОКН в течение шести месяцев со дня заключения контракта.


 

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Фото: bus.visitnizhny.ru

 

 

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