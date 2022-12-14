Потопы и коты: главные угрозы для имущества в доме нижегородцев

Пятеро из десяти нижегородцев хотя бы раз в жизни портили или ломали чужое имущество в гостях (49%).

Большинство нижегородцев (80%) испытывают страх от того, что имущество в квартире может быть испорчено. Каждый третий (32%) оценивает свой уровень стресса, как повышенный. Особенно их пугает протечка труб (33%), урон от домашних животных (32%), негативные последствия домашней вечеринки или застолья (30%), затопление от соседей (25%) и возможный пожар (25%).

Кроме того, самыми ценными предметами в доме нижегородцы считают бытовую технику (39%), диваны (26%), уникальные предметы декора (22%), а также «умную» технику (7%). Страшнее всего для жителей Нижнего Новгорода оказалось повреждение или порча холодильника (35%), телевизора (32%), компьютера (28%), варочной панели (23%) и кондиционера (19%).







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Фото: unsplash