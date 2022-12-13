18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Похолодание до -6 и снегопады: рассказываем о погоде в Нижнем

Поделиться:

Наступившая рабочая неделя принесет нижегородцам много снега и похолодание до -6.

 

В среду, 14 декабря, целый день будет идти небольшой снег. Утром термометры покажут -6, к обеду воздух прогреется до -4. Вечером похолодает до -5. Направление ветра сменится на юго-западное со скоростью до 5,3 метров в секунду.

В четверг, 15 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снегопад. Утром температура воздуха прогреется -5, такая же погода сохранится и днем. Юго-западный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду. Вечером похолодает до -6, а ночью столбики термометра вновь покажут -5. Южный ветер усилится до 6,8 метра в секунду.

В пятницу, 16 декабря, снегопад продолжится. Утром потеплеет только до -4. Днем воздух станет теплее — около -3 градусов, такая же температура сохранится и вечером. Ночью столбики термометра опустятся до -5. Ночью направление ветра сменится на южное с порывами до 3,4 метра в секунду.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал ИРГСНО


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: