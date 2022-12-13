Ледовый лабиринт строят на Нижегородской ярмарке

В этом году Ярмарка снова станет главной новогодней локацией столицы Приволжья.

Там уже начали монтировать каток, который откроется 16 декабря. Также будет работать ярмарочный базар, резиденция Деда Мороза и ледовый лабиринт как в прошлом году. Но в этот раз он будет выше, «чтобы по-настоящему заблудиться».







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Фото: Анастасия Малышева