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Ледовый лабиринт строят на Нижегородской ярмарке

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В преддверии Нового года на ярмарке строят большой ледовый лабиринт. Об этом рассказал блогер Алексей Молев в своем telegram-канале.

 

В этом году Ярмарка снова станет главной новогодней локацией столицы Приволжья.

Там уже начали монтировать каток, который откроется 16 декабря. Также будет работать ярмарочный базар, резиденция Деда Мороза и ледовый лабиринт как в прошлом году. Но в этот раз он будет выше, «чтобы по-настоящему заблудиться».



 

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Фото: Анастасия Малышева

 

 

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