Стало известно, сколько получит Нижний на развитие туризма в 2023 году

Нижегородская область стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений.

Около 350 миллионов рублей направят на внедрение туристского кода в столице Приволжья и Городце. На эти средства обновят туристскую навигацию, вывески и рекламные конструкции, а также оборудуют подсветку зданий и смотровые площадки. Кроме того, планируется увеличить количество зон для людей с ограниченными возможностями.

Еще 250 миллионов выделят на благоустройство пляжей и зон отдыха, создание национальных туристических маршрутов и электронных путеводителей, на организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности бассейнов.







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Фото: telegram-канал ИРГСНО