18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, сколько получит Нижний на развитие туризма в 2023 году

Поделиться:

Более 640 миллионов рублей получит Нижегородская область на развитие туризма в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Нижегородская область стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений.

Около 350 миллионов рублей направят на внедрение туристского кода в столице Приволжья и Городце. На эти средства обновят туристскую навигацию, вывески и рекламные конструкции, а также оборудуют подсветку зданий и смотровые площадки. Кроме того, планируется увеличить количество зон для людей с ограниченными возможностями.

Еще 250 миллионов выделят на благоустройство пляжей и зон отдыха, создание национальных туристических маршрутов и электронных путеводителей, на организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности бассейнов.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал ИРГСНО

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: