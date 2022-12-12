18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бытовую химию будут производить в Нижегородской области

Поделиться:

В Богородске построят комплекс по производству бытовой химии. Земельный участок получила компания «Ивитек». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

На новом производстве появятся лаборатория, помещения для приготовления жидких полуфабрикатов, производства тары, фасовки, упаковки и комплектования, а также хранения готовой продукции.

Корпорация развития региона заключила с инвестором соглашение о сотрудничестве. В проект планируют вложить около 180 миллионов рублей.

Ожидается, что предприятие откроет 150 новых рабочих мест.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: