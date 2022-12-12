Бытовую химию будут производить в Нижегородской области

На новом производстве появятся лаборатория, помещения для приготовления жидких полуфабрикатов, производства тары, фасовки, упаковки и комплектования, а также хранения готовой продукции.

Корпорация развития региона заключила с инвестором соглашение о сотрудничестве. В проект планируют вложить около 180 миллионов рублей.

Ожидается, что предприятие откроет 150 новых рабочих мест.





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Фото: unsplash