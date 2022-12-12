Бытовую химию будут производить в Нижегородской области

В Богородске построят комплекс по производству бытовой химии. Земельный участок получила компания «Ивитек». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На новом производстве появятся лаборатория, помещения для приготовления жидких полуфабрикатов, производства тары, фасовки, упаковки и комплектования, а также хранения готовой продукции.
Корпорация развития региона заключила с инвестором соглашение о сотрудничестве. В проект планируют вложить около 180 миллионов рублей.
Ожидается, что предприятие откроет 150 новых рабочих мест.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)