18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ледяной дождь и гололед: погода в Нижнем на ближайшие дни

Поделиться:

Нижний Новгород накроет западный циклон. Поэтому ожидаются настоящие температурные качели. Неустойчивая погода продержится до конца недели.

 

автор фото Игорь Иванов

 

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева отмечает, что в четверг, 8 декабря, еще сохранится холодная погода до –10 градусов днем и до –16 ночью. Однако уже в пятницу воздух прогреется до –2.

В выходные днем термометры покажут 0, а ночью — до –7 градусов.

Она также отметила, что повышение температуры воздуха сопроводят осадки в виде мокрого снега. Не исключено и повторение ледяного дождя.

Напомним, из-за гололеда повышается вероятность обрыва линий электропередач и связи, ограничений в работе аэропорта, возникновение пробок и увеличения числа аварий на дорогах. Будьте аккуратны.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: