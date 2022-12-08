Ледяной дождь и гололед: погода в Нижнем на ближайшие дни

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева отмечает, что в четверг, 8 декабря, еще сохранится холодная погода до –10 градусов днем и до –16 ночью. Однако уже в пятницу воздух прогреется до –2.

В выходные днем термометры покажут 0, а ночью — до –7 градусов.

Она также отметила, что повышение температуры воздуха сопроводят осадки в виде мокрого снега. Не исключено и повторение ледяного дождя.

Напомним, из-за гололеда повышается вероятность обрыва линий электропередач и связи, ограничений в работе аэропорта, возникновение пробок и увеличения числа аварий на дорогах. Будьте аккуратны.





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