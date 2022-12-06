Хохлома, Пакгаузы, Городецкий пряник и Светлояр: лидеры Russian Traveler Awards

Лучшие туристические возможности страны определяли не жюри, а народное голосование. Публикуем список номинаций, в которых лидирует Нижний:

«Культурно-исторический объект» — Пакгаузы на Стрелке

«Народный промысел» — хохломская роспись

«Национальное блюдо» — городецкий пряник

«Природный объект» — озеро Светлояр

Третье место в номинации «Экомаршрут» заняла экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике.





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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»