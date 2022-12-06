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Хохлома, Пакгаузы, Городецкий пряник и Светлояр: лидеры Russian Traveler Awards

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Первое место сразу в четырех номинациях главной туристической премии Russian Traveler Awards у Нижегородской области. Премию вручают лучшим туристическим объектам, маршрутам, местам и событиям. Нижний — лидер по количеству наград.

 

Лучшие туристические возможности страны определяли не жюри, а народное голосование. Публикуем список номинаций, в которых лидирует Нижний:

  • «Культурно-исторический объект» — Пакгаузы на Стрелке
  • «Народный промысел» — хохломская роспись
  • «Национальное блюдо» — городецкий пряник
  • «Природный объект» — озеро Светлояр

Третье место в номинации «Экомаршрут» заняла экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике.


 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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