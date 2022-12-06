«Архитектурные излишества» рассказали о «доме с болью»

Сначала деревянными были практически все главные укрепления, остроги, кремли, монастыри российских городов.

В столице Приволжья сохранилось много домов примеров деревянной городской застройки конца 19 — начала 20 века. В последние годы идет их активное восстановление. Один из лучших примеров — Дом Щелоковых на улице Варварская.

Узнать подробнее об истории «Дома с болью» и о развитии деревянного зодчества в Нижнем в новой статье по ссылке.







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Фото: telegram-канал «Архитектурные излишества»





