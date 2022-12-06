18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Архитектурные излишества» рассказали о «доме с болью»

Поделиться:

Telegram-канал «Архитектурные излишества» опубликовал новый материал про нижегородские деревянные дома и недавно отреставрированный памятник архитектуры 1820-х годов — дом Щелокова.

 

Сначала деревянными были практически все главные укрепления, остроги, кремли, монастыри российских городов.

В столице Приволжья сохранилось много домов примеров деревянной городской застройки конца 19 — начала 20 века. В последние годы идет их активное восстановление. Один из лучших примеров — Дом Щелоковых на улице Варварская.

Узнать подробнее об истории «Дома с болью» и о развитии деревянного зодчества в Нижнем в новой статье по ссылке.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал «Архитектурные излишества»

 



 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: