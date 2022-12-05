Около 150 км трамвайных линий обновят в Нижнем

В Нижнем обновят около 150 километров трамвайных линий, проведут реконструкцию 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо. Перевозить пассажиров будут новые трамваи, производство которых открылось в Ворсме.

Благодаря изменениям в городе планируют увеличить пассажиропоток в два раза. А замена путей позволит снизить вибрацию и шум от трамваев.





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Фото: telegram-канал Глеба Никитина