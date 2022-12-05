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В Нижнем будет морозно: обещают до -24

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Аномальные морозы придут в Нижегородскую область на новой рабочей неделе. Холодная погода установится в городе уже в ближайшие дни.

 

автор фото — Никита Духник

 

По словам начальника отдела метеопрогнозов Ольги Мокеевой, ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов.

Кроме того, днем в регионе ожидается около 15 градусов мороза. Среднесуточная температура будет на 5-8 градусов ниже климатической нормы.

Холода продержатся до середины недели. Ледовые наросты могут снова появиться на деревьях и проводах.



 

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