В Нижнем будет морозно: обещают до -24

По словам начальника отдела метеопрогнозов Ольги Мокеевой, ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов.

Кроме того, днем в регионе ожидается около 15 градусов мороза. Среднесуточная температура будет на 5-8 градусов ниже климатической нормы.

Холода продержатся до середины недели. Ледовые наросты могут снова появиться на деревьях и проводах.







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