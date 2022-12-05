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Фото дня: на реке Кудьма «распустились» ледяные цветы

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На поверхности реки Кудьмы — она течет по Богородскому и Кстовскому районам — появились ледяные цветы. Их можно найти недалеко от края берега. В социальных сетях пользователи поделились своими фотографиями.

 

На снимках можно увидеть ледяные цветы. Их горожане сравнили с лотосами.

Напомним, такое явление происходит при первых заморозках на тонком льду. Поднимающийся от воды пар замерзает и образует кристаллы необычной формы.


 

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Фото: сообщество «Мой Нижний Новгород»



 

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