Фото дня: на реке Кудьма «распустились» ледяные цветы

На снимках можно увидеть ледяные цветы. Их горожане сравнили с лотосами.

Напомним, такое явление происходит при первых заморозках на тонком льду. Поднимающийся от воды пар замерзает и образует кристаллы необычной формы.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество «Мой Нижний Новгород»





