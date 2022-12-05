Фото дня: на реке Кудьма «распустились» ледяные цветы

На поверхности реки Кудьмы — она течет по Богородскому и Кстовскому районам — появились ледяные цветы. Их можно найти недалеко от края берега. В социальных сетях пользователи поделились своими фотографиями.
На снимках можно увидеть ледяные цветы. Их горожане сравнили с лотосами.
Напомним, такое явление происходит при первых заморозках на тонком льду. Поднимающийся от воды пар замерзает и образует кристаллы необычной формы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество «Мой Нижний Новгород»
Комментарии (0)