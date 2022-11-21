Пакгаузы получили «Золотой Трезини»

Пакгаузы - работа архитектурного бюро «СПИЧ». В 2022 году Пакгаузы стали не только туристическим, но и модным, концертным, культурным центром Нижнего Новгорода.

Кроме Пакгауз еще 13 нижегородских проектов получили награды XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Среди них интерактивная выставка «История игрушки» в номинации «Лучшее детское туристическое событие», фестиваль для всей семьи «Да - шеф!» с Константином Ивлевым, в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма» победил мультижанровый фестиваль «Столица закатов».