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Пакгаузы получили «Золотой Трезини»

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Кружевная достопримечательность на Стрелке стала лауреатом премии в номинации «Лучший реализованный проект реставрации»

Пакгаузы - работа архитектурного бюро «СПИЧ». В 2022 году Пакгаузы стали не только туристическим, но и модным, концертным, культурным центром Нижнего Новгорода.

Кроме Пакгауз еще 13 нижегородских проектов получили награды XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Среди них интерактивная выставка «История игрушки» в номинации «Лучшее детское туристическое событие», фестиваль для всей семьи «Да - шеф!» с Константином Ивлевым, в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма» победил мультижанровый фестиваль «Столица закатов».

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Фото: Никита Духник

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