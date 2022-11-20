Главный приз премии Russian Event Awards завоевала Ярмарка

Итоги премии:

«Национальное событие 2022 года»

200-летие Нижегородской ярмарки.

«Лучший музейно – выставочный комплекс для проведения турсобытия»

мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского (Городец)

«Лучший проект по популяризации событийного туризма»

международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» (Семенов)

«Лучшее детское туристическое событие»

интерактивная выставка «История игрушки» (Нижний Новгород)

«Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий»

Science Slam Russia (Нижний Новгород)

«Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма»

фестиваль для всей семьи «Да, шеф!» с Константином Ивлевым (Нижний Новгород). Интервью шефа всея главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках, здесь

«Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»

фестиваль «Столица закатов» (Нижний Новгород)

«Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»

«Праздник пряника» (Городец)

«Лучший муниципальный календарь туристических событий»

событийный календарь 2022 год «Год народного искусства и культурного наследия» (Городец)

«Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий»

туристско-информационный центр (Выкса)

«Лучшее MICE событие»

форум креативных территорий (Нижний Новгород)

«Лучшее туристическое событие в области спорта»

международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022» (Чкаловск)

серия урбан трейлов RUTS (Нижний Новгород).

Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет всех победителей и вдвойне рада за лауреатов премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» команду Нижегородской ярмарки. А также за основателя рекламного агентства «Рейтинг», постоянного ивент-партнера Собака.Ru Нижний новгород и номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталью Бочарову.

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Фото: телеграм-канал Ярмарки