Главный приз премии Russian Event Awards завоевала Ярмарка

В Нижнем подвели итоги премии Russian Event Awards. Проекты Нижегородской области завоевали 13 призов в 12 номинациях! Публикуем победителей.
Итоги премии:
«Национальное событие 2022 года»
- 200-летие Нижегородской ярмарки.
«Лучший музейно – выставочный комплекс для проведения турсобытия»
- мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского (Городец)
«Лучший проект по популяризации событийного туризма»
- международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» (Семенов)
«Лучшее детское туристическое событие»
- интерактивная выставка «История игрушки» (Нижний Новгород)
«Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий»
- Science Slam Russia (Нижний Новгород)
«Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма»
- фестиваль для всей семьи «Да, шеф!» с Константином Ивлевым (Нижний Новгород). Интервью шефа всея главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках, здесь
«Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»
- фестиваль «Столица закатов» (Нижний Новгород)
«Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»
- «Праздник пряника» (Городец)
«Лучший муниципальный календарь туристических событий»
- событийный календарь 2022 год «Год народного искусства и культурного наследия» (Городец)
«Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий»
- туристско-информационный центр (Выкса)
«Лучшее MICE событие»
- форум креативных территорий (Нижний Новгород)
«Лучшее туристическое событие в области спорта»
- международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022» (Чкаловск)
- серия урбан трейлов RUTS (Нижний Новгород).
Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет всех победителей и вдвойне рада за лауреатов премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» команду Нижегородской ярмарки. А также за основателя рекламного агентства «Рейтинг», постоянного ивент-партнера Собака.Ru Нижний новгород и номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталью Бочарову.
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Фото: телеграм-канал Ярмарки
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