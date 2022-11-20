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Главный приз премии Russian Event Awards завоевала Ярмарка

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В Нижнем подвели итоги премии Russian Event Awards. Проекты Нижегородской области завоевали 13 призов в 12 номинациях! Публикуем победителей.

 

Итоги премии:

«Национальное событие 2022 года»

  • 200-летие Нижегородской ярмарки.

«Лучший музейно – выставочный комплекс для проведения турсобытия»

  • мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского (Городец)

«Лучший проект по популяризации событийного туризма»

  • международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» (Семенов)

«Лучшее детское туристическое событие»

  • интерактивная выставка «История игрушки» (Нижний Новгород)

«Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий»

  • Science Slam Russia (Нижний Новгород)

«Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма»

  • фестиваль для всей семьи «Да, шеф!» с Константином Ивлевым (Нижний Новгород). Интервью шефа всея главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках, здесь

«Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»

  • фестиваль «Столица закатов» (Нижний Новгород)

«Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»

  • «Праздник пряника» (Городец)

«Лучший муниципальный календарь туристических событий»

  • событийный календарь 2022 год «Год народного искусства и культурного наследия» (Городец)

«Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий»

  • туристско-информационный центр (Выкса)

«Лучшее MICE событие»

  • форум креативных территорий (Нижний Новгород)

«Лучшее туристическое событие в области спорта»

  • международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2022» (Чкаловск)
  • серия урбан трейлов RUTS (Нижний Новгород). 

Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет всех победителей и вдвойне рада за лауреатов премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» команду Нижегородской ярмарки. А также за основателя рекламного агентства «Рейтинг», постоянного ивент-партнера Собака.Ru Нижний новгород и номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталью Бочарову.

 

 

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Фото: телеграм-канал Ярмарки

 

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Люди:
Елизавета Зубакина

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