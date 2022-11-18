Аллея изобретений и шахматная площадка: как изменится парк Кулибина

Концепция будущих изменений от «Нижегородгражданпроект» уже презентована.

В планах: привести в порядок пешеходные дорожки, добавить еще две тропинки и закольцованную велодорожку. Также подрядчик создаст новую детскую площадку, аллею изобретений Кулибина, обновит лавочки, урны и ограждение вокруг парка.

У шахматного павильона установят площадку для шахмат и фуд-корт.

Экосистему парка сохранят, а на территории высадят сотню лиственных и хвойных деревьев и около тысячи кустарников.





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Фото: соцсети