«Антологию» дополнил женский праздничный костюм из Арзамасского района

От Нижегородской области «Антологию» дополнил женский праздничный костюм села Чернуха Арзамасского района.

Местные называют его — «наша дивная обряда». На плечах — золотная вышивка, владение которой до сих пор передают по наследству.

Увидеть комплект одежды старообрядцев сейчас можно на выставке «Сарафан. Шушпан. Одежа» в Манеже.





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Фото: архив пресс-служб