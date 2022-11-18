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«Антологию» дополнил женский праздничный костюм из Арзамасского района

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Презентация проекта «Антология народной культуры России» прошла в Санкт-Петербурге. Она пополнилась 100 объектами нематериального культурного наследия. В нее вошли обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. 

 

От Нижегородской области «Антологию» дополнил женский праздничный костюм села Чернуха Арзамасского района.

Местные называют его — «наша дивная обряда». На плечах — золотная вышивка, владение которой до сих пор передают по наследству.

Увидеть комплект одежды старообрядцев сейчас можно на выставке «Сарафан. Шушпан. Одежа» в Манеже.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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