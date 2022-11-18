«Антологию» дополнил женский праздничный костюм из Арзамасского района

Презентация проекта «Антология народной культуры России» прошла в Санкт-Петербурге. Она пополнилась 100 объектами нематериального культурного наследия. В нее вошли обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции.
От Нижегородской области «Антологию» дополнил женский праздничный костюм села Чернуха Арзамасского района.
Местные называют его — «наша дивная обряда». На плечах — золотная вышивка, владение которой до сих пор передают по наследству.
Увидеть комплект одежды старообрядцев сейчас можно на выставке «Сарафан. Шушпан. Одежа» в Манеже.
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Фото: архив пресс-служб
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