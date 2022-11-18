Какой будет погода в Нижнем на выходных?

По сообщению синоптиков, нижегородцев ожидает пасмурная и морозная погода, также возможен легкий снег.

В эту субботу, 19 ноября, утром придут небольшие осадки при температуре воздуха в –4. Днем будет +1, а к ночи столбики термометров покажут –8 градусов. Ветер в течение дня сменится с северо-восточного на восточный, его порывы будут достигать 5 метров в секунду.

В воскресенье, 20 ноября, утром температура воздуха достигнет –7 градусов, днем ожидается до – 6, к ночи немного похолодает. Осадков не прогнозируется, а в вечерние часы направление ветра ненадолго сменится на юго-восточное, а его скорость ослабнет до двух метров в секунду.







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Фото: телеграм-канал ИРГСНО



