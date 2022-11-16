Фестиваль местного искусства в «Рекорде»

В масштабной программе — концерты, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все — бесплатно. На некоторые мероприятия необходима регистрация.

Откроет программу стрит-арт-художник и владелец рекламного агентства — Александр Тито. Он расскажет, как заработать на творчестве, какие способы монетизации существуют и о чем следует позаботиться в первую очередь. В 19:00 в центре культуры выступит инди-рок-группа gorech.

Напомним, каждый день фестиваля посвящен одному из направлений искусства: город как искусство, музыка, визуальное искусство, изобразительное искусство и театр.

Подробнее о программе здесь.





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Фото: сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»