18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Дополнительные места для парковки у «Швейцарии»

Поделиться:

Дополнительные парковочные места планируют создать около парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Власти хотят расширить проспект Гагарина у входных групп в парк.

 

Сейчас вдоль парка расположено около 200 парковочных мест. Кроме того, горожане могут оставлять машины у ТЦ «Океанис» и на боковых проездах вдоль проспекта Гагарина.

Дополнительные парковочные места планируют организовать за счет уширения проспекта Гагарина около входных групп в «Швейцарию».



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Никита Духник

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: