Дополнительные места для парковки у «Швейцарии»

Сейчас вдоль парка расположено около 200 парковочных мест. Кроме того, горожане могут оставлять машины у ТЦ «Океанис» и на боковых проездах вдоль проспекта Гагарина.

Дополнительные парковочные места планируют организовать за счет уширения проспекта Гагарина около входных групп в «Швейцарию».







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Фото: Никита Духник