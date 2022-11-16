Дополнительные места для парковки у «Швейцарии»

Дополнительные парковочные места планируют создать около парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Власти хотят расширить проспект Гагарина у входных групп в парк.
Сейчас вдоль парка расположено около 200 парковочных мест. Кроме того, горожане могут оставлять машины у ТЦ «Океанис» и на боковых проездах вдоль проспекта Гагарина.
Дополнительные парковочные места планируют организовать за счет уширения проспекта Гагарина около входных групп в «Швейцарию».
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Фото: Никита Духник
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