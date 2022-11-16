В Нижнем создадут еще три исторических квартала

В городе продолжат развивать кварталы в границах улиц Грузинской, Шевченко и Малая Ямская. Сейчас проходит сбор и анализ информации, обсуждаются новые идеи и способы их реализации.
Перспективными считаются территории в районе улиц Подгорной, Азовской и проспекта Гагарина. Список может пополниться другими кварталами.
Окончательное решение примут после выводов историко-культурной экспертизы.
Кроме того, в муниципалитетах хотят ввести подобную практику. Но она будет отличаться от методов, которые применяют в столице Приволжья. Проекты будут ориентированы не только на туристов, но и на местных жителей.
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Фото: автор фото — Дима Четыре
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