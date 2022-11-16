Станция снеготаяния заработает в декабре

В этом зимнем сезоне утилизация снежных масс пройдет на станциях снеготаяния в Советском и Нижегородском районах.

Изначально планировалось запустить станцию снеготаяния с 1 января 2022 года. Но сроки сдвинулись из-за проблем с поставками импортного оборудования.

Строительство объекта и финальные тесты завершились в марте 2022 года.

Кроме того, сейчас администрацией города ведется работа по подготовке концессионного соглашения по строительству станции снеготаяния в Московском районе. Предполагается, что мощность станции достигнет семь тысяч кубических метров в сутки.







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Фото: unsplash