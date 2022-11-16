Станция снеготаяния заработает в декабре

Станция снеготаяния Нижегородского района заработает в декабре. Производственные мощности новой станции позволяют утилизировать порядка 7 тысяч куб. м. в сутки.
В этом зимнем сезоне утилизация снежных масс пройдет на станциях снеготаяния в Советском и Нижегородском районах.
Изначально планировалось запустить станцию снеготаяния с 1 января 2022 года. Но сроки сдвинулись из-за проблем с поставками импортного оборудования.
Строительство объекта и финальные тесты завершились в марте 2022 года.
Кроме того, сейчас администрацией города ведется работа по подготовке концессионного соглашения по строительству станции снеготаяния в Московском районе. Предполагается, что мощность станции достигнет семь тысяч кубических метров в сутки.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)