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Станция снеготаяния заработает в декабре

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Станция снеготаяния Нижегородского района заработает в декабре. Производственные мощности новой станции позволяют утилизировать порядка 7 тысяч куб. м. в сутки.

 

В этом зимнем сезоне утилизация снежных масс пройдет на станциях снеготаяния в Советском и Нижегородском районах.

Изначально планировалось запустить станцию снеготаяния с 1 января 2022 года. Но сроки сдвинулись из-за проблем с поставками импортного оборудования.

Строительство объекта и финальные тесты завершились в марте 2022 года.

Кроме того, сейчас администрацией города ведется работа по подготовке концессионного соглашения по строительству станции снеготаяния в Московском районе. Предполагается, что мощность станции достигнет семь тысяч кубических метров в сутки.



 

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Фото: unsplash

 

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