Экскурсия на завод «Красное Сормово»

Проект «В гости» был создан, чтобы познакомить горожан с деятельностью предприятий. Кроме того, участники узнают актуальную информацию о трудоустройстве и прохождении практики.

В программе экскурсии: посещение корпусного и конструкторско-обрабатывающего цехов, проход к спущенным на воду судам и многое другое.

Зарегистрироваться можно до 15 ноября включительно. Участие в проекте бесплатное!





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Фото: сообщество завода «ВКонтакте»