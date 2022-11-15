Экскурсия на завод «Красное Сормово»

Одно из старейших российских судостроительных предприятий «Красное Сормово» проведет экскурсию 21 ноября в 9:00.
Проект «В гости» был создан, чтобы познакомить горожан с деятельностью предприятий. Кроме того, участники узнают актуальную информацию о трудоустройстве и прохождении практики.
В программе экскурсии: посещение корпусного и конструкторско-обрабатывающего цехов, проход к спущенным на воду судам и многое другое.
Зарегистрироваться можно до 15 ноября включительно. Участие в проекте бесплатное!
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Фото: сообщество завода «ВКонтакте»
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