Новые транспортные карты в стилистике «Вместе за Нижний»

Получить карту в новом дизайне можно в трех пунктах:

на улице Ванеева, 1 (остановка «пл. Свободы»)

проспекте Ленина, 81 (станция метро «Пролетарская»)

улице Гордеевская, 8 (правое крыло)

Нужно оплатить стоимость активации карты (100 рублей) и пополнить ее на любую сумму. В дальнейшем пополнять карты можно с помощью мобильного приложения «Ситикард» для Android и iOS.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800



