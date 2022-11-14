18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новые транспортные карты в стилистике «Вместе за Нижний»

Поделиться:

Уже сегодня, 14 ноября, можно купить новые транспортные карты с уникальным дизайном в стилистике проекта «Вместе за Нижний». На них изобразили очертания знаковой архитектуры региона в виде нити.

 

Получить карту в новом дизайне можно в трех пунктах:

  • на улице Ванеева, 1 (остановка «пл. Свободы»)
  • проспекте Ленина, 81 (станция метро «Пролетарская»)
  • улице Гордеевская, 8 (правое крыло)

Нужно оплатить стоимость активации карты (100 рублей) и пополнить ее на любую сумму. В дальнейшем пополнять карты можно с помощью мобильного приложения «Ситикард» для Android и iOS.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: