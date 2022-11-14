Новые транспортные карты в стилистике «Вместе за Нижний»

Уже сегодня, 14 ноября, можно купить новые транспортные карты с уникальным дизайном в стилистике проекта «Вместе за Нижний». На них изобразили очертания знаковой архитектуры региона в виде нити.
Получить карту в новом дизайне можно в трех пунктах:
- на улице Ванеева, 1 (остановка «пл. Свободы»)
- проспекте Ленина, 81 (станция метро «Пролетарская»)
- улице Гордеевская, 8 (правое крыло)
Нужно оплатить стоимость активации карты (100 рублей) и пополнить ее на любую сумму. В дальнейшем пополнять карты можно с помощью мобильного приложения «Ситикард» для Android и iOS.
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Фото: Нижний 800
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