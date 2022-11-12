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Какой будет погода в Нижнем на выходных?

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Наступающие выходные в столице Приволжья будут дождливыми. Обещают потепление до +10 градусов.

 

В субботу, 12 ноября, целый день будет идти дождь, который начнется еще в пятницу. Утром термометры покажут +8. К ночи воздух прогреется до +10. Ветер подует с запада, с силой 11,2 метра в секунду.

Утром в воскресенье, 13 ноября, дождь продолжится. К утру похолодает до +6, а в течение дня столбики термометров опустятся до 0. Ночью начнется дождь со снегом, а уже в понедельник придет похолодание. Ветер придет с северо-запада со скоростью 9,2 метра в секунду.


 

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Фото: телеграм-канал ИРГСНО


 

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