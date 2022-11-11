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На ретропаровозе из Нижнего в Семенов

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Туристический ретропаровоз впервые отправится с новой экскурсионной программой в Семенов из столицы Приволжья 20 ноября. Это полноценное однодневное путешествие. В дороге гостям предложат чай с кренделями и проведут урок игры на деревянных ложках.

 

На месте участников ждет экскурсия по цехам фабрики «Хохломская роспись» с мастер-классом по росписи матрешки. Также запланирована интерактивная программа: посещение историко-художественного музея, Дома Семена-ложкаря и музейно-туристического центра.

Подробности и билеты здесь.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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