На ретропаровозе из Нижнего в Семенов

Туристический ретропаровоз впервые отправится с новой экскурсионной программой в Семенов из столицы Приволжья 20 ноября. Это полноценное однодневное путешествие. В дороге гостям предложат чай с кренделями и проведут урок игры на деревянных ложках.
На месте участников ждет экскурсия по цехам фабрики «Хохломская роспись» с мастер-классом по росписи матрешки. Также запланирована интерактивная программа: посещение историко-художественного музея, Дома Семена-ложкаря и музейно-туристического центра.
Подробности и билеты здесь.
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Фото: архив пресс-служб
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