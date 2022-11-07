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Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний

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Главный герой рождественских празднеств — Дед Мороз — прибудет в столицу Приволжья 3 декабря.

 

Поезд простоит на Московском вокзале с 11:00 до 15:00, посетителей в это время ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Новогодний поезд представляет собой передвижную резиденцию зимнего волшебника: в составе 19 вагонов — салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня», вагоны-рестораны, вагон-лавка.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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