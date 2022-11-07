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Цифра дня: почти 34 млн рублей потратят на уборку снега в центре Нижнего

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На сайте госзакупок опубликован тендер на право уборки от снега и наледи нижегородских улиц. За работы до конца 2022 года городской департамент экономразвития готов заплатить 33,8 миллиона рублей.

 

Подрядчика выберут 3 ноября. Он организует уборку от снега центральных улиц города: Минина, Ильинскую, Алексеевскую, Георгиевский съезд, набережную Гребного канала и Нижневолжскую, Похвалинский съезд, а также площадь Лядова.

Уборку улиц в зимний период рабочие будут проводить вручную и с использованием подручного инструмента. Специальную же уборочную технику готов предоставить муниципалитет.

Необходимо будет чистить пространство в границах центральных улиц, прогулочные зоны, лестницы и скверы, а также автомобильные дороги.



 

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Фото: unsplash

 

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