Цифра дня: почти 34 млн рублей потратят на уборку снега в центре Нижнего

Подрядчика выберут 3 ноября. Он организует уборку от снега центральных улиц города: Минина, Ильинскую, Алексеевскую, Георгиевский съезд, набережную Гребного канала и Нижневолжскую, Похвалинский съезд, а также площадь Лядова.

Уборку улиц в зимний период рабочие будут проводить вручную и с использованием подручного инструмента. Специальную же уборочную технику готов предоставить муниципалитет.

Необходимо будет чистить пространство в границах центральных улиц, прогулочные зоны, лестницы и скверы, а также автомобильные дороги.







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Фото: unsplash