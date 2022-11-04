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Реестр исторических домов создадут в Нижнем

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Специалисты АНО «АСИРИС» создают реестр исторической недвижимости в регионе.

 

Первым этапом работы станет инвентаризация территорий, на которых планируется навести порядок: ликвидировать несанкционированные свалки, самовольно построенные сараи и гаражи.

Сейчас разработана дорожная карта прединвестиционной подготовки исторической территории, скоро начнется разработка концепции ее развития.

«В перспективе хочется видеть здесь современный европейский квартал с восстановленными домами, уютными двориками и развитой инфраструктурой. Мы начали с осмотра объектов и определения их целевого назначения», — рассказала первый замдиректора АНО «АСИРИС» Анна Давыдова.


 

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Фото: архив пресс-служб


 

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