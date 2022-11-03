Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных?

В пятницу, 4 ноября, днем температура воздуха поднимется до +2, но будет дождливо. Скорость северного ветра достигнет 2,7 метра в секунду.

В субботу, 5 ноября, целый день будет пасмурно. Утром столбики термометров опустятся до 0, днем осадки прекратятся, а температура поднимется до отметки в +2. К ночи похолодает до 0. Ветер придет с северо-запада, а затем с северо-востока со скоростью три метра в секунду.

В воскресенье, 6 ноября, тоже будет пасмурно, но уже без осадков. Утром ожидаются заморозки до -1, днем потеплеет до +2. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 4,4 метра в секунду.

Ранее наш главред Катерина Смирнова покаталась на EXEED VX LE. Она обожает долгие прогулки у рек и озер. Осень, правда, пытается внести свои коррективы, но внутри EXEED VX LE на дождь наплевать. Даже приятно: вокруг холод и слякоть, а ты сидишь внутри теплой породистой машины, как у камина, и смотришь сквозь дождь на реку. Все подробности здесь.

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Фото: Telegram-канал ИРГСНО