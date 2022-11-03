Заключен контракт на создание парка в Почаинском овраге

Ранее были приняты корректировки в бюджет 2024 года. На редевелопмент Почаинского оврага за счет межбюджетных трансфертов направляется около 800 миллионов рублей.

Разработанный ННГАСУ проект парка получил положительное заключение госэкспертизы.

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Фото: среда800