Заключен контракт на создание парка в Почаинском овраге

Террасному парку в Почаинском овраге быть. Между управлением инженерной защиты города и ГП НО «ДиРОН» заключен контракт на 2,96 миллиарда рублей. Комплекс работ включает реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов.
Ранее были приняты корректировки в бюджет 2024 года. На редевелопмент Почаинского оврага за счет межбюджетных трансфертов направляется около 800 миллионов рублей.
Разработанный ННГАСУ проект парка получил положительное заключение госэкспертизы.
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Фото: среда800
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