18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Заключен контракт на создание парка в Почаинском овраге

Поделиться:

Террасному парку в Почаинском овраге быть. Между управлением инженерной защиты города и ГП НО «ДиРОН» заключен контракт на 2,96 миллиарда рублей. Комплекс работ включает реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов.

 

Ранее были приняты корректировки в бюджет 2024 года. На редевелопмент Почаинского оврага за счет межбюджетных трансфертов направляется около 800 миллионов рублей.

Разработанный ННГАСУ проект парка получил положительное заключение госэкспертизы.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: среда800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: