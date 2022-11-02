Стригинский мост отремонтируют

На мосту восстановят откосы, крайние опоры и опоры пролетных строений. Металлические конструкции очистят от ржавчины и защитят антикоррозийным составом. Специалисты уложат новый асфальт, сделают систему водоотведения, пешеходную зону и отремонтируют лестницы.

Кроме того, подрядчик заменит барьерные и перильные ограждения, освещение, судовую сигнализацию и установит новые светильники.

Важно: на время ремонта движение пустят по одной полосе в каждую сторону.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800