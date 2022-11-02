Стригинский мост отремонтируют

Ремонт Стригинского моста стартует в ноябре. В планах: закончить основные работы в 2023 году. В подмостовом пространстве обновление продолжится до декабря 2024 года.
На мосту восстановят откосы, крайние опоры и опоры пролетных строений. Металлические конструкции очистят от ржавчины и защитят антикоррозийным составом. Специалисты уложат новый асфальт, сделают систему водоотведения, пешеходную зону и отремонтируют лестницы.
Кроме того, подрядчик заменит барьерные и перильные ограждения, освещение, судовую сигнализацию и установит новые светильники.
Важно: на время ремонта движение пустят по одной полосе в каждую сторону.
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Фото: Нижний 800
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