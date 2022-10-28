Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных?

В субботу, 29 октября, утром термометры покажут +3 градуса, к вечеру воздух прогреется до +7, такая же погода сохранится и в ночные часы. Ветер придет с юга со скоростью почти пять метров в секунду. Целый день будет идти небольшой дождь.

В воскресенье, 30 октября, температура воздуха днем прогреется до +9, к вечеру похолодает до +2. Ночью температура опустится до 0. Утром юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6,3 метра в секунду.

В течение дня прогнозируется дождь, который перейдет в снег.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал ИРГСНО



