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Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных?

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Наступающие выходные в столице Приволжья обещают быть дождливыми, возможен первый снег.

 

В субботу, 29 октября, утром термометры покажут +3 градуса, к вечеру воздух прогреется до +7, такая же погода сохранится и в ночные часы. Ветер придет с юга со скоростью почти пять метров в секунду. Целый день будет идти небольшой дождь.

В воскресенье, 30 октября, температура воздуха днем прогреется до +9, к вечеру похолодает до +2. Ночью температура опустится до 0. Утром юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6,3 метра в секунду.

В течение дня прогнозируется дождь, который перейдет в снег.



 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО


 

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