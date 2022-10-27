Нижегородский аэропорт перейдет на зимнее расписание

Ожидается, что зимой будут доступны рейсы 12 авиакомпаний по 23 направлениям. Запланированы перелеты в:

Астрахань и Казань

Волгоград, Саратов

Минеральные Воды

Екатеринбург, Самару и Челябинск

Калининград, Махачкалу и Мурманск

Оренбург, Пермь, Сочи и Уфу

Москву и Санкт-Петербург

Кроме того, горожан ждут пять международных рейсов.

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Фото: pexels