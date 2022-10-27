Нижегородский аэропорт перейдет на зимнее расписание

Международный аэропорт столицы Приволжья имени Валерия Чкалова переходит на зимнее расписание. Это произойдет в ночь с 29 на 30 октября.
Ожидается, что зимой будут доступны рейсы 12 авиакомпаний по 23 направлениям. Запланированы перелеты в:
- Астрахань и Казань
- Волгоград, Саратов
- Минеральные Воды
- Екатеринбург, Самару и Челябинск
- Калининград, Махачкалу и Мурманск
- Оренбург, Пермь, Сочи и Уфу
- Москву и Санкт-Петербург
Кроме того, горожан ждут пять международных рейсов.
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Фото: pexels
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