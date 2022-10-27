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Нижегородский аэропорт перейдет на зимнее расписание

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Международный аэропорт столицы Приволжья имени Валерия Чкалова переходит на зимнее расписание. Это произойдет в ночь с 29 на 30 октября.

 

Ожидается, что зимой будут доступны рейсы 12 авиакомпаний по 23 направлениям. Запланированы перелеты в:

  • Астрахань и Казань 
  • Волгоград, Саратов 
  • Минеральные Воды
  • Екатеринбург, Самару и Челябинск 
  • Калининград, Махачкалу и Мурманск
  • Оренбург, Пермь, Сочи и Уфу
  • Москву и Санкт-Петербург 

Кроме того, горожан ждут пять международных рейсов.

 

 

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Фото: pexels

 

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