Стала известна, готовность нижегородского фуникулера

На следующей неделе на нижней станции начнутся работы по отделке фасадов, внутренней отделке и кровельные работы. На верхней станции площадью 687 квадратных метров планируют открыть кафе.

Здесь же пассажиры смогут увидеть все, что осталось от водонапорной башни. С ее помощью приводили в движение вагоны исторического фуникулера.

Напомним, новый элеватор будет работать на электрической тяге и иметь один вагон вместимостью в 40 человек. Время подъема или спуска — две минуты.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб