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Стала известна, готовность нижегородского фуникулера

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Строительно-монтажные работы на фуникулере планируют завершить к концу 2022 года. После этого начнутся пуско-наладочные работы, которые займут от 20 до 40 дней. Нижняя станция фуникулера готова на 70%, а верхняя — уже на 95%.

 

На следующей неделе на нижней станции начнутся работы по отделке фасадов, внутренней отделке и кровельные работы. На верхней станции площадью 687 квадратных метров планируют открыть кафе.

Здесь же пассажиры смогут увидеть все, что осталось от водонапорной башни. С ее помощью приводили в движение вагоны исторического фуникулера.

Напомним, новый элеватор будет работать на электрической тяге и иметь один вагон вместимостью в 40 человек. Время подъема или спуска — две минуты.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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