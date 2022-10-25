Стала известна, готовность нижегородского фуникулера

Строительно-монтажные работы на фуникулере планируют завершить к концу 2022 года. После этого начнутся пуско-наладочные работы, которые займут от 20 до 40 дней. Нижняя станция фуникулера готова на 70%, а верхняя — уже на 95%.
На следующей неделе на нижней станции начнутся работы по отделке фасадов, внутренней отделке и кровельные работы. На верхней станции площадью 687 квадратных метров планируют открыть кафе.
Здесь же пассажиры смогут увидеть все, что осталось от водонапорной башни. С ее помощью приводили в движение вагоны исторического фуникулера.
Напомним, новый элеватор будет работать на электрической тяге и иметь один вагон вместимостью в 40 человек. Время подъема или спуска — две минуты.
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Фото: архив пресс-служб
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