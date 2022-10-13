Нижегородская телебашня поддержит БК «Пари НН»

196-метровая телебашня вновь сопроводит домашние игры БК «Пари Нижний Новгород» в сезоне Единой лиги ВТБ.
Первый матч нижегородской команды пройдет 13 октября.
Световое панно окрасится в фирменные цвета БК «Пари НН», а на медиаэкране появится символика клуба и приветствие болельщикам. Победные матчи телебашня отметит залпами светового салюта.
В таком режиме подсветка будет работать на протяжении всего баскетбольного сезона 2022-2023 годов.
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Фото: Нижний 800
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