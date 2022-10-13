18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородская телебашня поддержит БК «Пари НН»

Поделиться:

196-метровая телебашня вновь сопроводит домашние игры БК «Пари Нижний Новгород» в сезоне Единой лиги ВТБ.

 

Первый матч нижегородской команды пройдет 13 октября.

Световое панно окрасится в фирменные цвета БК «Пари НН», а на медиаэкране появится символика клуба и приветствие болельщикам. Победные матчи телебашня отметит залпами светового салюта.

В таком режиме подсветка будет работать на протяжении всего баскетбольного сезона 2022-2023 годов.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: