Похолодание до +3: погода в Нижнем на этой неделе

Сегодня, 10 октября, термометры покажут +11 градусов, такая же температура сохранится и днем. К вечеру похолодает до +7, а ночью столбики термометров опустятся до +4.

В середине недели ожидается пасмурная, но без осадков погода. Утром термометры покажут до +7 градусов, а днем потеплеет до +11. Ночью температура воздуха опустится до +5. Ветер придет с северо-запада со скоростью 1,5 метра в секунду.

В четверг, 13 октября, утром похолодает до +3, а уже днем потеплеет до +8 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +5, а ночью — до +4. Сохранится пасмурная погода без осадков. Ветер усилится до почти трех метров в секунду.

В пятницу, 14 октября, утром термометры покажут +4, днем потеплеет до +7. Вечером и ночью вновь похолодает до +5.







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Фото: telegram-канал ИРГСНО