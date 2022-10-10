Похолодание до +3: погода в Нижнем на этой неделе

Новая рабочая неделя обещает быть пасмурной и холодной. Температура воздуха опустится до +3, сообщают синоптики.
Сегодня, 10 октября, термометры покажут +11 градусов, такая же температура сохранится и днем. К вечеру похолодает до +7, а ночью столбики термометров опустятся до +4.
В середине недели ожидается пасмурная, но без осадков погода. Утром термометры покажут до +7 градусов, а днем потеплеет до +11. Ночью температура воздуха опустится до +5. Ветер придет с северо-запада со скоростью 1,5 метра в секунду.
В четверг, 13 октября, утром похолодает до +3, а уже днем потеплеет до +8 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +5, а ночью — до +4. Сохранится пасмурная погода без осадков. Ветер усилится до почти трех метров в секунду.
В пятницу, 14 октября, утром термометры покажут +4, днем потеплеет до +7. Вечером и ночью вновь похолодает до +5.
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Фото: telegram-канал ИРГСНО
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