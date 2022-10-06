Нижегородский аэропорт готовят к новому сезону

На площадке уже осмотрели более 200 машин и различной техники. Это необходимо для бесперебойной работы транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях. К примеру, во время снегопадов и низких температур.

Кроме того, перед стартом нового сезона, эксперты комплексно оценивают состояние летного поля аэродрома и светосигнального оборудования посадочной полосы.





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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»