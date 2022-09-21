«Эффект медиаэкрана» на нижегородской телебашне

Для дополнительной подсветки световой доминанты сверху установят мощные прожекторы, которые имеют минимальное энергопотребление и воспроизводят полноценный световой поток.

Ожидается, что качество изображений увеличится в разы, а количество гирлянд на каждой грани увеличится до 17. Это создаст «эффект медиаэкрана» с более сложной графикой.

Кроме того, на телебашне появится возможность отображать текст бегущей строкой.

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Фото: Никита Духник



