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«Эффект медиаэкрана» на нижегородской телебашне

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К 65-летию нижегородского телевидения на телебашне модернизируют подсветку. Работы уже стартовали.

 

Для дополнительной подсветки световой доминанты сверху установят мощные прожекторы, которые имеют минимальное энергопотребление и воспроизводят полноценный световой поток.

Ожидается, что качество изображений увеличится в разы, а количество гирлянд на каждой грани увеличится до 17. Это создаст «эффект медиаэкрана» с более сложной графикой.

Кроме того, на телебашне появится возможность отображать текст бегущей строкой.

 

 

 

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Фото: Никита Духник

 


 

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