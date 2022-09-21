«Эффект медиаэкрана» на нижегородской телебашне

К 65-летию нижегородского телевидения на телебашне модернизируют подсветку. Работы уже стартовали.
Для дополнительной подсветки световой доминанты сверху установят мощные прожекторы, которые имеют минимальное энергопотребление и воспроизводят полноценный световой поток.
Ожидается, что качество изображений увеличится в разы, а количество гирлянд на каждой грани увеличится до 17. Это создаст «эффект медиаэкрана» с более сложной графикой.
Кроме того, на телебашне появится возможность отображать текст бегущей строкой.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Никита Духник
Комментарии (0)