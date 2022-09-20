4,6 млн туристов посетили Нижний в этом году

Туристический поток в Нижегородскую область вырос на 16%. Получается, что за семь месяцев регион посетило 4,6 миллиона туристов.
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Чаще всего гости посещали Нижний Новгород, Дивеево, Городец, Арзамас и Выксу. А самыми частыми гостями стали жители Москвы и Санкт-Петербурга.
«Облик региона каждый год меняется, проводится благоустройство туристических центров, открываются новые туристические маршруты. А благодаря масштабным событиям наша область становится всё более узнаваемой», — отмечает замгубернатора Егор Поляков.
Сейчас в регионе реализуются меры поддержки туриндустрии.
- на региональном уровне для гостиниц и объектов развлекательной инфраструктуры туризма понижена ставка налога на имущество с 2,2% до 1%.
- на федеральном уровне действует программа туристического кешбэка, установлена нулевая ставка НДС для гостиниц.
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