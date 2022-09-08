Новые навесы над нижегородским метро появятся в 2023 году

В начале 2023 года в Нижнем Новгороде начнут строить навесы над сходами в метро. Разработка проектно-сметной документации завершится в конце ноября.
Администрация столицы Приволжья демонтировала 11 строений над входами станций метрополитена еще в прошлом году. Навесы убрали у станций: «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».
Летом этого года утвердили эскизы новых павильонов.
«Сроки подготовки проектно-сметной документации и дальнейших строительно-монтажных работ обусловлены временными затратами, а также требованиями законодательства в сфере госзакупок. Технология монтажа позволяет проводить работы в зимнее время», — говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева
Комментарии (0)