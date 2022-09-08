18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новые навесы над нижегородским метро появятся в 2023 году

Поделиться:

В начале 2023 года в Нижнем Новгороде начнут строить навесы над сходами в метро. Разработка проектно-сметной документации завершится в конце ноября.

Администрация столицы Приволжья демонтировала 11 строений над входами станций метрополитена еще в прошлом году. Навесы убрали у станций: «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».

Летом этого года утвердили эскизы новых павильонов.

«Сроки подготовки проектно-сметной документации и дальнейших строительно-монтажных работ обусловлены временными затратами, а также требованиями законодательства в сфере госзакупок. Технология монтажа позволяет проводить работы в зимнее время», — говорится в сообщении ведомства.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

 


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: