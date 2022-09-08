Новые навесы над нижегородским метро появятся в 2023 году

Администрация столицы Приволжья демонтировала 11 строений над входами станций метрополитена еще в прошлом году. Навесы убрали у станций: «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».

Летом этого года утвердили эскизы новых павильонов.

«Сроки подготовки проектно-сметной документации и дальнейших строительно-монтажных работ обусловлены временными затратами, а также требованиями законодательства в сфере госзакупок. Технология монтажа позволяет проводить работы в зимнее время», — говорится в сообщении ведомства.







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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева



