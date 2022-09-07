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В Александровском саду открылась полуротонда

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Открытый балкон в виде полуротонды создали в Александровском саду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.

 

Telegram-канал ИРГСНО

Telegram-канал ИРГСНО

Концепцию развития Александровского сада создавало бюро Wowhaus под кураторством команды ИРГСНО

Новая смотровая площадка с видом на слияние рек Волги и Оки открылась совсем недавно. Чтобы пройти к ротонде стоит спуститься по Чкаловской лестнице на первый уровень парка.

Напомним, около дендрария в парке «Швейцария» открылся веревочный городок. Об этом рассказали представители парка в социальных сетях.




 

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