В Александровском саду открылась полуротонда

Концепцию развития Александровского сада создавало бюро Wowhaus под кураторством команды ИРГСНО

Новая смотровая площадка с видом на слияние рек Волги и Оки открылась совсем недавно. Чтобы пройти к ротонде стоит спуститься по Чкаловской лестнице на первый уровень парка.

Напомним, около дендрария в парке «Швейцария» открылся веревочный городок. Об этом рассказали представители парка в социальных сетях.









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