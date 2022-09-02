Верхневолжскую набережную перекроют на два месяца

На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

На время работ в городе запустят двустороннее движение транспорта по улицам Пискунова, Нестерова, Семашко, Фрунзе — от улицы Минина до Верхневолжской набережной и переулку Музейному.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения.







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Фото: Telegram-канал «Нижний 800»