Верхневолжскую набережную перекроют на два месяца

Движение транспорта по Верхневолжской набережной — от дома №2 до дома №21/1 — временно перекроют из-за ремонта. Ограничение будет действовать с 7:00 2 сентября до 23:59 30 октября. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков.
На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.
На время работ в городе запустят двустороннее движение транспорта по улицам Пискунова, Нестерова, Семашко, Фрунзе — от улицы Минина до Верхневолжской набережной и переулку Музейному.
Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения.
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Фото: Telegram-канал «Нижний 800»
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